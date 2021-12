Disset jutges de la nova fornada judicial destinats a la província de Girona van prendre possessió ahir davant la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Barcelona. Ho van fer juntament amb la resta dels nous integrants de la 70a promoció de l’Escola Judicial que han estat destinats a Catalunya en l’acte de jura celebrat al TSJC marcat per restriccions d’accés pel protocol Covid-19.

Del total de 74 jutges destinats a Catalunya, disset ocuparan vacants repartides per les comarques gironines. Els jutjats on ocuparan les places són el Penal 1 de Figueres, els jutjats de Primera Instància i Instrucció 1, 2, 4 i 8 de Figueres; el Penal 3 de Girona; els jutjats de Primera Instància i Instrucció 1, 2, 4, 5 i 6 de Blanes; els jutjats de Primera Instància i Instrucció 1 i 2 d’Olot; els jutjats de Primera Instància i Instrucció 1, 2 i 3 de Sant Feliu de Guíxols. També s’ocuparà la plaça de jutge d’adscripció territorial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Girona, que ocuparà César Alexis González Fernández, en substitució de María Sandra Macías, que va ser designada l’any passat. El perfil dels nous jutges és marcadament femení: onze dels nous destinats a la demarcació són jutgesses.

L’acte va estar presidit pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, que va felicitar els nous integrants i els va demanar que garanteixin dels drets lingüístics dels catalans a l’hora d’accedir a la justícia. Barrientos també els va «demanar» que apliquin i prenguin en consideració el Dret Civil propi de Catalunya. A més, va lamentar que es faci «crítica» a les resolucions judicials per «deslegitimar» la justícia, i va alertar dels «perills» que suposa fer-ho des d’estaments públics. Per últim, va recordar que la dotació de mitjans i càrrega de feina als jutjats catalans no és «homogènia» i va insistir que cal millorar les deficiències que tenen alguns equipaments «clarament deficitaris».

Girona, província de vacants

La província gironina és històricament un lloc evitat pels nous integrants de la Carrera Judicial. Ho va recordar el president del TSJC, lamentant els «greus» problemes de mobilitat i vacants judicials que pateix el conjunt de Catalunya. Entre els motius que provoquen alts nivells de vacants hi ha l’alt nivell de vida i la càrrega de feina per jutge, que és superior a la d’altres comunitats. Un dels exemples d’aquesta càrrega de feina es pot trobar als jutjats mercantils, que segons les conclusions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya plasmades a la seva última memòria, el 2020 van superar més d’un 30% els llindars de càrrega de feina estipulats.