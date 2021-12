El director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, va advertir que s’està produint una «collserolització» dels espais naturals de les comarques gironines: és a dir, que la gent cada vegada surt a practicar el lleure en espais naturals a distàncies més curtes de l’entorn metropolità. Aquest fenomen, va indicar, es va fer més evident després del confinament per la pandèmia, ja que la gent «va sortir disparada cap als espais naturals», molts dels quals es troben a les comarques gironines. «Hem esdevingut un lloc de primer ordre en el lleure d’espais naturals», va indicar.

Però aquest increment en el volum de gent ha d’anar acompanyat d’una gestió adequada de l’entorn, per tal d’evitar que es degradri. En el cas del Cap de Creus, per exemple, Feliu recorda que l’any passat tenien «1.500 vehicles que volien anar des de Cadaqués fins a la punta, on només hi ha 80 aparcaments». Això, va assenyalar, «és incompatible amb l’entorn, el silenci i el gaudi», de manera que s’han hagut de posar restriccions en l’accés amb vehicles privats.

Una altra qüestió que va plantejar Feliu va ser que l’abandonament del món rural per anar a les ciutats ha provocat un increment de la massa forestal, però que, paradoxalment, hi ha hagut una pèrdua de biodiversitat. «Ara hi ha més incendis i el bosc és més homogeni, i aquesta pèrdua de la biodiversitat hipoteca els valors dels espais naturals i el seu ecosistema», va lamentar.

A més, Feliu -que anteriorment havia estat responsable del Consorci del Ter-- va posar de nou sobre la taula la necessitat de solucionar el tranvassament del Ter a Barcelona: «Això és un desequilibri que hauríem d’afrontar. Calen més connexions d’emergència per si el Ter falla, perquè Barcelona penja d’un fil en termes hidrològics».