Barcelona va acollir fa dies la presentació del Calendari intereligiós i interconviccional per al 2022, que porta per títol Patrimoni funerari i dol i que ha estat editat per Cementiris de Barcelona i l’Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós (Audir).

El calendari, que porta anys editant-se, presenta les principals festes religioses i conviccionals, imatges de creacions artístiques funeràries i textos de referència sobre l’acompanyament del dol des de les diferents sensibilitats culturals i religioses. Segons els seus impulsors, les religions i conviccions «tenen recursos per acompanyar el dolor amb tendresa i per transformar-lo en vida, bellesa, esperança i fraternitat humana». «El patrimoni funerari ha vehiculat i expressat de manera singular aquesta creativitat diversa», afegeixen.