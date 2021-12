La sisena onada de coronavirus segueix creixent imparable i es van complint els pronòstics d’experts. En el cas de Girona, una de les dades més preocupants és l’augment dels indicadors de contagi, sobretot el risc de rebrot, que preveu el creixement de casos a curt termini. A la Regió Sanitària de Girona, ahir l’índex ja va sobrepassar el llindar de 600, xifra més alta des de finals de juliol. A més, ja ha superat el pic de la primera i quarta onades i va de camí d’igualar el de la tercera, que es va produir el gener passat.

D’altra banda, en la darrera setmana s’han detectat 2.451 positius, mentre que l’anterior en van ser 2.085. A més, el percentatge de positivitat de les proves que detecten la covid-19, tant PCRs com tests d’antígens, ja duplica el màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut, que és del 5%.

Respecte al nombre d’hospitalitzats, el total ja arriba a 116 i, d’aquests, 32 estan en situació crítica. A Catalunya, ahir el nombre d’ingressats a l’UCI va superar els 200. Aquesta xifra no es produïa des del 19 de setembre. Després d'un llarg pont de la Puríssima, els ambulatoris catalans han batut el rècord de consultes per coronavirus de la sisena onada: aquest dijous van fer 20.602 visites, 6.000 més que el mateix dia de la setmana anterior, la qual cosa representa un increment del 42%, segons analitza Efe.

Aquest nivell de pressió en un sol dia als centres d'atenció primària no s'observava des de principis d'agost, poques setmanes després del pic de la cinquena onada, que va tenir lloc el 12 de juliol amb gairebé 48.000 visites.

Alta afectació a la Garrotxa

Pel que fa a comarques, la Garrotxa és la que té l’afectació més elevada de Girona. El risc de rebrot s’aproxima als 1.000 punts i el nombre de casos creix un 40% l’última setmana. La incidència de positius és bastant pronunciada entre els infants de 0 a 9 anys. De fet, és la comarca amb el percentatge d’escoles amb grups confinats per covid-19 més elevat. Entre els centres escolars més afectats hi ha l’escola Cor de Maria, on s’han detectat 23 positius els darrers deu dies.

Amb l’inici de la vacunació a infants de 5 a 11 anys, a partir de la setmana que ve, Salut precisament ha fixat l’objectiu de reduir el nombre de positius en aquesta franja d’edat i, d’aquesta manera, s’aniran reduint progressivament els brots a centres escolars.

La comarca, actualment, té set pacients ingressats per coronavirus i l’hospital ha limitat les visites a familiars, seguint la línia dels altres centres sanitaris.

Progrés de vacunació

Respecte a la vacunació de terceres dosis de reforç contra la covid-19, més de la meitat de gironins de 70 a 79 anys ja l’han rebuda. Quant als de més de 80 anys, el percentatge creix considerablement i arriba fins al 72,7%. Un 7,8% de la població de 60 a 69 anys ja l’ha rebuda i, després de l’obertura de tots els punts de vacunació massiva -dilluns obre l’últim, a Figueres-, es preveu que el percentatge creixi ràpidament, tenint en compte que les cites prèvies s’esgoten de forma immediata.

D’altra banda, després de setmanes amb un ritme de vacunació bastant estancat, darrerament s’ha produït un repunt considerable de vacunes injectades, sobretot primeres dosis. De fet, a la Regió Sanitària de Girona s’han posat aquesta última setmana 1.212 primeres dosis més que l’anterior, fet que suposa un augment d’un 44%. A més, el percentatge de vacunats amb pauta completa en joves de 20 a 29 anys ja ha superat el 70%. Cal tenir present que moltes d’aquestes persones no es podien vacunar fins fa relativament poc, tenint en compte que van passar la covid-19 a l’estiu.

Aquest creixement, però, bàsicament ha coincidit amb l’ampliació del passaport covid a restauració, gimnasos i geriàtrics. El Govern va implementar aquesta mesura divendres de la setmana passada i el nombre de vacunacions s’ha disparat. Dijous es va obrir el punt de vacunació de la seu de la Generalitat de Girona i, tot i que la majoria de persones rebien terceres dosiss, també hi havia joves que encara no s’havien vacunat i admetien «no tenir altre remei» que fer-ho si volien «fer vida normal». L’aplicació del passaport Covid s’ha allargat almenys dues setmanes més.