El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat no fer sopars d’empresa per Nadal per evitar contagis de la covid-19, que preveu que continuïn creixent almenys en els pròxims deu dies. «Clarament [és millor no fer sopars de Nadal]», va afirmar a TV3. En espera de com evoluciona la situació, sobretot tenint en compte la interacció del pont de desembre, no es va oposar a fer els àpats en família per les festes perquè s’ha de «normalitzar el màxim possible» el Nadal. Sobre la vacunació als infants de 5 a 11 anys, Argimon va descartar ara com ara demanar el certificat Covid en aquest grup. El conseller va afirmar que la prioritat de Salut són les terceres dosis en majors de 60 i va donar per fet que se n’acabarà posant a tota la població. El conseller va advertir que els sopars de feina de Nadal impliquen molta interacció social i va afirmar que es poden «estalviar». En plena sisena onada, Salut preveu que els contagis continuïn augmentant en els dies vinents i més després de la interacció que hi ha hagut pel pont de desembre. Amb tot, el conseller no es va oposar als àpats en família per Nadal i tampoc va posar per ara límit de persones a taula.

Sobre la vacunació de la covid-19 a infants d’entre 5 i 11 anys, que començarà dimecres que ve, Argimon preveu que la franja d’edat a la web vacunacovid per demanar cita s’obri dilluns, o a tot tardar dimarts.