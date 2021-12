La plaça Major de Banyoles ha recuperat aquest cap de setmana la Fira de Nadal amb el tradicional mercat i els tallers artesanals, on fins avui es podran veure en viu tretze oficis com ara el ceramista, teixidor, forjador, vidrier o paperer, entre d’altres, i com a novetat d’enguany es pot veure un torner de fusta. A la fira també es pot visitar l’espai «Atelier dels oficis», amb jocs per mainada de zero a sis anys així com l’Espai de Circ de Nadal que aquest matí de diumenge oferirà l’espectacle Estimats Reis Mags.

Durant tot el cap de setmana, entitats de la ciutat i la comarca han organitzat diferents activitats per recollir fons per La Marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties mentals. Les activitats en benefici de La Marató de TV3 continuaran el cap de setmana del 18 i 19 de desembre, quan coincidiran amb la celebració de l’esdeveniment. La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa, va destacar que «serà un cap de setmana ple d’activitats pensades perquè petits i grans puguin participar de la fira i de les diferents propostes que s’hi podran veure». Entrada lliure al Monestir Paral·lelament a la Fira de Nadal, el Monestir de Sant Esteve acull aquests dies la tradicional Mostra de Pessebres de Banyoles i Comarca, que es pot visitar amb entrada lliure.