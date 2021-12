Les comarques gironines participaran en la prova pilot d’un projecte europeu que utilitzarà eines innovadores d’intel·ligència artificial i big data per aprofitar i rendibilitzar totes les dades energètiques disponibles al territori, amb la voluntat que permetin impulsar «massivament» plans de transició energètica a nivell municipal. La Diputació de Girona és un dels socis catalans del projecte, al costat de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) , el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria de l’UPC i l’associació Lima, com a consultora de solucions energètiques innovadores.

El projecte, anomenat EPlanet, vol respondre als reptes de la transició energètica fomentant la digilització de les dades energètiques disponibles en fonts de dades disperses, per tal de crear un nou «ecosistema» de dades i eines que permeti a tots els ajuntaments prendre decisions sobre les qüestions relacionades amb l’energia.

El nou sistema, asseguren els seus impulsors, permetrà fer una recopilació «massiva» de dades d’experiències d’èxit en mesures de transició energètica, de manera que es puguin comparar a nivell català i europeu i fer-les compatibles també els plans nacionals i regionals. «Això permetrà millorar la presa de decisions, amb més informació, més transparència i rapidesa, contribuint a la millora dels sistemes de seguiment i verificació», assenyalen els impulsors del projecte. A més, afegeixen que volen contribuir a «un desplegament ordenat de les fonts d’energies renovables per al territori, així com a una planificació eficient de plans de descarbonització en sectors com el de la mobilitat, els edificis i el sector industrial».

Durada de tres anys

El projecte EPlanet tindrà una durada de tres anys, i les proves pilot es faran en zones de Girona, l’illa de Creta i la regió de Slin, a la República Txeca. Les proves pilot es portaran a terme durant la primera meitat del projecte per assegurar el correcte desplegament de les eines a desenvolupar i comprovar que s’ajustin a les necessitats reals de les administracions públiques.

La resta del projecte se centrarà en l’ampliació i aplicació de les eines la metodologia d’EPlanet a les tres zones pilot, així com replicar els resultats a altres regions europees.