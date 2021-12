Tot el carboni que hi ha emmagatzemat als boscos de les comarques gironines equival al que la seva població emet en catorze anys. La dada, que inclou la Cerdanya sencera, surt a partir del nou mapa d’alta resolució de l’arbrat de Catalunya elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el CREAF, que permet determinat les variables biofísiques dels boscos catalans, com ara el carboni emmagatzemat, amb una resolució 2.500 vegades més alta que els inventaris forestals tradicionals. Segons les dues institucions promotores, aquest coneixement «profund» dels boscos suposarà un «salt qualitatiu» en la planificació i gestió forestal, i es podrà traduir en el desenvolupament de «polítiques més efectives, una millor prevenció dels incendis i projectes de caire ambiental i d’ordenació més eficients».

A les comarques gironines, cada habitant emet anualment una mitjana de 5,78 tones de CO2. Gràcies a la tecnologia d’aquest nou mapa, es pot saber que els boscos gironins tenen emmagatzemades l’equivalent a 81,4 tones de CO2, el que significa, de mitjana, 14,08 anys d’emissions de CO2. Es tracta d’una xifra molt superior a la mitjana catalana, ja que al conjunt de boscos catalans hi ha emmagatzemat l’equivalent a 4,4 anys d’emissions de CO2. Aquesta dada, tanmateix, pot variar molt a cada comarca en funció de la quantitat de bosc que té i la seva població. Per exemple, els estocs de carboni dels boscos del Pallars Sobirà equivalen a 291 anys de les seves emisions, mentre que al Barcelonès es corresponen a molt menys d’un any d’emissions. A les comarques gironines també es pot constatar aquesta diferència. D’aquesta manera, els boscos del Ripollès acumulen fins a 94,1 anys d’emissions de CO2, essent, amb diferència, la comarca gironina amb una xifra més elevada. A continuació es troba la Cerdanya, amb 43,7 anys, i la Garrotxa, amb 38,4. En un terme mig se stiuen el Pla de l’Estany, amb 16,7 anys, la Selva, amb 12,4, i l’Alt Empordà, amb 9,2. Finalment, les comarques amb una menor acumulació són el Baix Empordà, amb 4,9 anys, i el Gironès, amb 4,7. Per fer els mapes -que es poden descarregar gratuïtament- s’ha utilitzat la tecnologia LiDAR, que permet treballar a una resolució 2.500 vegades més gran que la dels inventaris forestals tradicionals i disposar també de les dades més actuals disponibles. El mapa descriu variables com el carboni emmagatzemat, el diàmetre dels arbres, la seva alçada mitjana o el volum de fusta, entre altres. Segons els seus promotors, són clau per desenvolupar i fer segument de polítiques forestals més efectives, així com analitzar els canvis i el seu impacte, planificar una millor prevenció dels incendis o dissenyar i executar projectes de caire mediambiental i d’ordenació.