L’edició impresa de Diari de Girona arriba cada dia a 28.000 lectors segons l’últim Estudi General de Mitjans (EGM), unes dades que el situen per davant dels 25.000 lectors d’El Punt Avui a les comarques gironines.

Prensa Ibérica, el grup editor del qual forma part Diari de Girona, és el més llegit a la província. Les seves capçaleres -Diari de Girona, El Periódico i Sport- sumen un total de 53.000 lectors diaris a Girona, per 46.000 amb el que compten els diaris del grup Godó (La Vanguardia i Mundo Deportivo). La Vanguaria, amb 38.000 lectors diaris, és el periòdic més llegit a les comarques de Girona.

Diari de Girona, que recentment ha rebut el premi a millor publicació de premsa diària en català, fa temps que es manté també com a mitjà líder en informació local i comarcal en català a la xarxa. Les últimes dades certificades per OJD interactiva, corresponents a l’octubre, indiquen que l’edició digital de Diari de Girona compta amb més de 87.000 usuaris únics diaris i gairebé 1,1 milions al mes. Per la seva part, la web d’El Punt Avui té 52.000 usuaris únics diaris i 819.000 de mensuals.

Els diaris de Prensa Ibérica s’acosten als 1,25 milions de lectors a tot Espanya, segons les dades publicades per l’EGM. Una xifra que representa el 22,3% de l’audiència total de la premsa escrita diària. És a dir, més d’un de cada cinc lectors s’informa a través d’una capçalera del nostre grup editorial.

El grup se situa en tercera posició en nombre de lectors de premsa diària, només superada per Vocento i Unidad Editorial. Per darrere de Prensa Ibérica se situen els grups Prisa i Godó.

Cinc de les capçaleres del grup -El Periódico de Catalunya, La Nueva España, Faro de Vigo, i Levante-EMV i Información- estan entre els vint diaris d’informació general de pagament més llegits del país.

Líders regionals

Prensa Ibèrica confirma una vegada més el seu lideratge en diferents comunitats autònomes. Al País Valencià, on edita Levante-EMV de València, Información d’Alacant i Mediterraneo de Castelló, continua sent líder absolut en superar els 245.000 lectors diaris, segons la nova onada del EGM. Els seus diaris són també els més llegits a Canàries, on La Província i El Dia arriben als 96.000 lectors diaris, i a Astúries, on La Nueva España supera els 144.000 lectors diaris.

Prensa Ibérica consolida la seva posició a Catalunya, on les seves capçaleres (El Periódico de Catalunya, Diari de Girona i Regió 7) sumen 225.000 lectors diaris.

El grup es manté com a referent en el segment de la informació esportiva, en el qual les seves capçaleres (Sport i Superdeporte) arriben als 187.000 lectors diaris.