Malgrat la polèmica i les incerteses inicials, la llei d’eutanàsia va veure la llum el 25 de juny, després d’anys de lluita per part de molts sectors. Catalunya va ser de les primeres comunitats que van desplegar la norma, tenint en compte que a mitjans de juliol ja hi havia la Comissió de Garanties i Avaluació constituïda. En el moment en què es va activar la llei, hi havia molta gent que feia anys que esperava per poder-s’hi acollir. «Aquest és el principal motiu que justifica que a la província de Girona hi hagi un nombre bastant alt de peticions d’eutanàsia. A mesura que es vagin aprovant i aplicant-se, la xifra s’anirà equilibrant», destaca Cristina Vallès, coordinadora de l’associació Dret a Morir Dignament (DMD) a la província de Girona, qui assegura que la majoria de sol·licitants s’han assessorat a l’entitat.

Segons el balanç de Salut dels primers cinc mesos de funcionament de la llei, la Comissió de Garanties i Avaluació, que s’encarrega d’aprovar o denegar cada petició, ha rebut 53 sol·licituds. La major part provenen de la demarcació de Barcelona, amb un total de 39. En segon lloc hi ha Girona, amb 11, seguida de Tarragona, amb 3 i Lleida no en té cap.

Vallès destaca el bon funcionament de la llei, ja que hi ha un control «rigorós» i cada petició ha de passar per molts «filtres» abans no es valida. «El fet que hi hagi pocs professionals objectors de consciència facilita molt el bon desenvolupament dels processos i, en general, es tracten amb molta cura».

Malgrat tot, la coordinadora de l’entitat DMD critica que els sanitaris de referència dels pacients que sol·liciten l’eutanàsia, que solen ser metges de capçalera o especialistes que ells mateixos trien, tenen massa «càrrega» i no se’ls reconeix «prou» la tasca. «La majoria de demandes s’han fet a través de l’atenció primària i per als metges i infermeres els suposa una càrrega emocional i laboral massa elevada que no es compensa. Tot i que reben assessorament i formació, caldria que Salut invertís en més reforços per tal que els professionals puguin acompanyar els pacients durant el procés amb més tranquil·litat i temps, que és el que més necessiten», indica.

Un cop el pacient inicia el tràmit a través del seu metge de referència, un altre professional consultor ha de corroborar que es compleixin els requisits. «En aquest punt hi ha hagut divergències. A Girona hi ha hagut alguna denegació per part dels metges consultors, però al final la sol·licitud s’ha acabat validant a la Comissió de Garantia i Avaluació, que té l’última paraula».

«Han pogut escollir com morir»

Fins a la setmana passada, ja hi havia quatre gironins que havien practicat l’eutanàsia, nombre que ha ascendit fins a sis, del total d’onze sol·licituds que s’han aprovat. «El més positiu de tot és que cada persona ha pogut escollir com morir, molts d’ells a casa, tal com havien demanat», indica Vallès. La majoria d’ells, detalla, patien malalties oncològiques terminals o neurodegeneratives, causes més freqüents per les quals els pacients decideixen que no volen continuar vivint per evitar un patiment «innecessari».

Creix la demanda per canviar les voluntats anticipades

L’aprovació de la llei d’eutanàsia ha fet augmentar les revisions dels documents de voluntats anticipades, segons detalla la coordinadora de l’associació Dret a Morir Dignament (DMD), a la província de Girona. «En el darrer balanç, tenim un augment de demanda d’assessorament, sobretot per modificar el document de voluntats anticipades i afegir-hi el requisit de sol·licitud d’eutanàsia, perquè fins abans del 25 de juny encara no era vàlida aquesta opció», especifica Cristina Vallès. L’entitat ofereix suport per redactar el document, entre altres aspectes.