L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha creat una guia de comunicació inclusiva per afavorir la participació ciutadana. Els propers 16 de desembre i 22 de gener es faran tallers dirigits a les entitats bisbalenques a l’Ajuntament Vell de la Bisbal per veure a com aplicar a la pràctica la guia, alhora que també es pot consultar en línia al web municipal.

La proposta d’oferir una guia de comunicació inclusiva va sorgir del servei de dinamització comunitària de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, en col·laboració amb Cultura i Igualtat, com una invitació a posar en pràctica una nova perspectiva en la manera de comunicar envers la ciutadania. «Durant els darrers anys, s’han fet alguns avenços en un ús més inclusiu del llenguatge,fonamentals per a la construcció d’unes relacions que reconeguin les diverses identitats que conformen la nostra societat, però cal continuar caminant cap a aquesta direcció», assenyala el consistori, que considera que «l’eradicació de la discriminació i la inclusió de la diversitat són assumptes centrals per al desenvolupament i l’exercici ple dels drets humans, per la qual cosa es necessita donar visibilitat també en el llenguatge i la comunicació quotidiana».