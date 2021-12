Dos anys més tard de la data prevista inicialment, el pròxim 26 de març la Vall de Núria serà l’escenari de la primera edició de l’Oncoesquimo, una cursa d’esquí de muntanya que té com a objectiu recaptar fons per ajudar els malalts de càncer de les comarques gironines i d’Osona a través de les entitats Fundació Oncolliga Girona i Osona contra el Càncer.

La prova, impulsada per les dues entitats socials i la Unió Excursionista Vic, s’havia de celebrar inicialment el 29 de març del 2020, però es va haver de suspendre a l’últim moment a causa de l’esclat de la pandèmia de la covid-19. Ajornada inicialment fins al 2021, tampoc no es va poder celebrar en aquella ocasió a causa de les restriccions de mobilitat que hi havia en aquells moments per frenar l’expansió del virus.

Finalment, es va decidir suspendre-la definitivament amb la voluntat de reprogramar-la de nou el 2022. Els donatius recollits pels equips que s’hi havien inscrit fins aquell moment, un total 5.308 euros, es van distribuir entre les dues entitats beneficiàries.

Tres cims i 2.700 m de desnivell

Els organitzadors esperen que a la tercera vagi la vençuda i que la prova engresqui un bon nombre d’esquiadors amb ganes de superar el repte. La participació a l’Oncoesquimo és per equips d’entre dos i quatre membres que han de completar un exigent recorregut de 26km i 2.700 metres de desnivell. Tenint com a punt de partida la Vall de Núria, els participants hauran de completar tres bucles que els portaran al cim del Puigmal (2.913m) en la primera volta, el Pic de Finestrelles (2.826m) en la segona volta, i al Pic de la Fossa del Gegant (2.807m) en la darrera volta.

La cursa es caracteritza per seguir la filosofia d’altres reptes esportius organitzats per Oncolliga -l’Oncotrail, l’Oncobike i l’Oncoswim-, en els quals els participants han de fer aportació d’un donatiu que es destina íntegrament als serveis d’atenció als malalts de càncer i els seus familiars. En el cas d’Oncoesquimo, el donatiu mínim és de 250 euros per als equips de dos, de 375 euros pels de 3 i de 500 pels equips de quatre. Les inscripcions ja estan obertes i els organitzadors esperen superar els 5.000 euros recollits en la primera convocatòria.

La direcció de la prova va a càrrec de Lluís Comet, Roger Molist i Ton Massagué, que compten amb la col·laboració d’un ampli equip de voluntaris tant de la Fundació Oncolliga Girona com Osona contra el Càncer.