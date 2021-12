L’impacte de la sisena onada fa setmanes que està repercutint en els hospitals gironins, amb un augment d’ingressats per coronavirus. El que té una situació més delicada és el de Blanes, ja que ha suspès la visita dels familiars a tots els pacients ingressats, tinguin covid-19 o no. A més, a partir de demà es redueix l’activitat quirúrgica no urgent que requereix ingrés de forma temporal per alliberar llits d’hospitalització.

Aquesta mesura es pren per l’augment progressiu d’hospitalitzats que s’ha detectat els darrers dies. De fet, la pujada de la pressió assistencial és una realitat a tots els centres assistencials. Prova d’això és que ja hi ha 130 gironins ingressats per covid-19. D’aquests, 35 estan a l’UCI i és una de les dades més preocupants ja que és la que sol determinar si s’apliquen noves mesures restrictives a la societat per tal de combatre la pandèmia.

Si s’analitzen els pacients per franges d’edat, destaca que la meitat tenen entre 60 i 69 anys, és a dir un total de 17. Es tracta d’una dada sorprenent perquè el 88,6% d’aquesta població té la pauta completa de vacunació, però amb el pas del temps es va perdent la immunitat. Aquest és un dels motius pels quals Salut ha obert la vacunació de dosis de reforç per a aquesta franja poblacional. En menys de quinze dies, ja hi ha un 10% de gironins de 60 a 69 anys amb la tercera dosi. De fet, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va assegurar divendres que l’objectiu prioritari de Salut ara és continuar administrant les dosis de reforç en els majors de 60 anys. A més, va donar per fet que les terceres dosis s’acabaran posant a tota la població adulta, després que hagin rebut l’aprovació dels organismes reguladors, i preveu que s’administrin en la franja de 50-59 anys a mitjan gener.

Per altra banda, l’inici de la vacunació infantil a partir de dimecres «pot ajudar molt a la cobertura poblacional i a la vida escolar», va afegir el conseller. Respecte a això, cal tenir present que a Girona la incidència de positius més elevada de la darrera setmana ja correspon a la franja d’edat de 0 a 9 anys. Com a conseqüència, cada vegada hi ha més centres educatius amb grups confinats.

Creixement d’indicadors

Respecte a les dades epidemiològiques actualitzades ahir, la xifra més destacada és el fort creixement del risc de rebrot. En un sol dia va augmentar pràcticament cinquanta punts i ja se situa en 655. La incidència de casos dels darrers set dies és de 301 i l’11,09% de les proves que es fan surten positives. A la Regió Sanitària de Girona, els casos confirmats per PCRs i tests d’antígens acumulats des de l’inici de la pandèmia són 111.335 (+720) i 115.808 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.313 persones, una més.

Finalment, a Catalunya el coronavirus segueix avançant amb 4.706 nous contagis i 37 hospitalitzacions en l'últim dia, mentre el risc de rebrot va escalar vint punts fins a situar-se en 502, considerat molt alt, encara que el contagi va frenar lleugerament la seva velocitat de transmissió. Finalment, es van sumar nou morts.