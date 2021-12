Les autoritats comunitàries han acordat plantar 3.000 milions d’arbres abans de l’any 2030, sis per cada habitant de la Unió Europea (UE), amb l’objectiu de millorar la qualitat dels boscos dels països membres. Aquest és el full de ruta que han presentat les autoritats comunitàries, la denominada Estratègia Europea de Boscos, que s’emmarca en la bateria de mesures legislatives que la Comissió Europea (CE) vol posar en marxa per a escometre la transició ecològica.

«Els boscos són aliats fonamentals en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Funcionen com a embornals de carboni i ens ajuden a reduir els impactes del canvi climàtic, per exemple, refredant les ciutats, protegint-nos de les grans inundacions i reduint l’impacte de les sequeres», assenyala la Comissió Europea en el seu document.

«Són necessaris per a la biodiversitat i la regulació del clima i de l’aigua, el subministrament d’aliments, medicines i materials, la captura i emmagatzematge de carboni, l’estabilització del sòl i la depuració de l’aire i l’aigua», afegeixen des de la Comissió.

«Hem de protegir-los, recuperar-los i gestionar-los de manera sostenible, ja que són crucials per a la nostra vida i mitjans de subsistència», assenyala l’alt organisme europeu.

En aquest context, les autoritats comunitàries proposen mesures concretes per a incrementar la quantitat i qualitat dels boscos a la Unió Europea, així com augmentar la seva protecció, restauració i resistència. Les accions plantejades, afirmen, augmentaran el «segrest» de carboni, contribuint així a la mitigació del canvi climàtic.

D’altra banda, la CE també planteja accions per millorar les estructures i governances dels boscos. Per exemple, desenvolupant diversos plans de subvencions per a aquells propietaris que apostin per la diversificació forestal i impulsin ecosistemes alternatius.

En aquest pla s’enquadra el pla per a plantar 3.000 arbres a tota Europa, en línia amb els principis ecològics. Segons un càlcul realitzat el passat mes d’octubre, aquest ambiciós pla requerirà una inversió total de fins a 20.000 milions d’euros anuals fins l’any 2030.

Durant la presentació de l’Estratègia Europea de Boscos, el vicepresident de Pacte Verd, Frans Timmermans, va defensar el treball de Brussel·les per a protegir els boscos europeus, en considerar que són l’«escenari de la major biodiversitat que es dóna en la terra» i que són «clau per a mantenir l’aigua neta i els sòls fèrtils».

«Els boscos europeus estan en risc. Per això treballarem per a protegir-los i restaurar-los, millorarem la gestió forestal i farem costat als guardaboscos», va subratllar Timmermans, que va afegir que aquestes mesures van en benefici de la pròpia salut i el futur dels éssers humans.

Més del 40% de superfície

Els boscos i altres territoris forestals cobreixen més del 40% de la superfície de la Unió Europea i proporcionen ocupació a 2,6 milions de persones, especialment en zones rurals, i un mitjà de vida a centenars de milers d’empresaris i propietaris de boscos.

Els silvicultors, juntament amb els agricultors, són els principals gestors de la terra de la Unió Europea, contribuint «de manera important al creixement econòmic, a l’augment de llocs de treball i la prosperitat, especialment en les àrees rurals», segons els dirigents comunitaris.

«Els boscos serveixen per a múltiples finalitats: econòmics, ambientals i socials; també són una font d’energia renovable i contribueixen a mitigar el canvi climàtic», afegeixen.

Juntament amb els oceans, els boscos i el sòl són els recursos naturals més importants del planeta Terra en relació amb el manteniment d’un cicle del carboni equilibrat.

Reducció de pesticides

Com a complement al projecte per a plantar 3.000 milions d’arbres, que és un objectiu «prioritari» per a Europa, la CE s’ha proposat altres dues metes per a aquesta dècada: per una banda, reduir a la meitat l’ús de pesticides i plaguicides perillosos, i per l’altra, aconseguir que l’agricultura ecològica cobreixi almenys el 25% de la superfície total conreada al Vell Continent.

«En el context d’una pressió creixent sobre els ecosistemes forestals com a resultat del canvi climàtic, l’estratègia promourà la reforestació efectiva, la conservació dels boscos i la seva restauració com a maneres d’augmentar el potencial dels boscos per a absorbir i emmagatzemar CO₂, millorar la seva resiliència, fomentar la bioeconomía circular i protegir la biodiversitat», ressalta la CE.

La plantació massiva d’arbres és una de les mesures més efectives per aturar l’escalfament global, segons les conclusions d’un estudi publicat fa uns mesos en la revista Science.

Aquesta mateixa recerca va concloure que els megacultius són un camí eficaç per a compensar els milers de quilòmetres quadrats que es perden cada any per la desforestació en les zones tropicals.