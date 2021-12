Els problemes informàtics que des de dijous de la setmana passada afecten el grup d’empreses de Soler & Palau segueixen impedint poder engegar les línies de fabricació. La factoria de Ripoll ha mantingut parada la producció en les diferents línies que productives, i només poden seguir l’activitat als llocs de treball que no depenen directament del sistema telemàtic. Això va impedir que dimecres passat es tornés a la normalitat tal com s’esperava i tant dijous com divendres els treballadors de les diferents línies productives han tornat a fer festa forçosa. L’aturada afecta altres feines que depenen de poder treure el producte, com ara el transport.

La intenció de l’empresa és muntar una xarxa informàtica paral·lela a la que funcionava fins ara, però la tasca de posar-la en marxa provoca que no es pugui concretar una data on es pugui recuperar parcialment la normalitat. Durant les hores posteriors a l’aparició del problema es van poder acabar tasques que ja hi havia iniciades, o que no depenien de la xarxa. Soler & Palau no ha informat dels motius d’aquests problemes informàtics, però cada vegada pren més força la possibilitat d’un atac extern que hagi inutilitzat o segrestat el sistema. Les seus de Sils i Torelló també han quedat afectades.