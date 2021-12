Unes 400 persones, segons va informar la Policia Local a Diari de Girona, es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Catalunya de Girona per mostrar el seu rebuig a l’exigència del passaport Covid per entrar a alguns establiments. La convocatòria la van organitzar diferents grups d’espontanis i la plataforma Sobirania i salut, entitat que qüestiona la covid-19, a través de Telegram i altres xarxes socials.

Els manifestants, la majoria sense mascareta, van corejar consignes com «no és una pandèmia, és una dictadura», «llibertat» o «apaga la tele». D’altra banda, també es van mostrar en contra de la vacunació a infants i corejaven frases com «els nens no es toquen». Alguns d’ells mostraven pancartes amb frases com Stop vacunació i La vostra por és el seu poder i portaven il·lustracions de l’estrella de David, un emblema del judaisme.

Segons van explicar alguns manifestants a aquest diari, criticaven que l’exigència del passaport «vulnera drets fonamentals, perquè la vacunació no és obligatòria i per llei no es pot prohibir l’entrada per no acreditar-la». A més, denunciaven que «no es dona veu a sanitaris que tenen altres percepcions de la covid-19 i les vacunes».

La concentració va començar a les sis de la tarda i, seguidament, els participants van iniciar una manifestació que va recórrer els principals carrers de la ciutat. A més, van assegurar que les protestes continuaran setmanalment «fins que se suprimeixi el passaport».

La protesta d’ahir era la primera que es feia a Girona i també n’hi va haver a altres punts de Catalunya i Espanya, tot i que en aquests casos ja se n’havien organitzat anteriorment. En el cas de Barcelona, ahir es van reunir uns 2.000 manifestants que es van desplaçar de la plaça Universitat fins a la Urquinaona.

Les concentracions s’han accentuat des de que, fa una setmana, el govern de la Generalitat va ampliar l’exigència del passaport per entrar a restaurants, bars, gimnasos i residències. A més, la crispació entre alguns col·lectius ha augmentat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi autoritzat la pròrroga de la mesura dues setmanes més. Cal tenir present que el certificat també es demana a l’oci nocturn des de fa dos mesos.