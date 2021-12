Quatre espais naturals gironins acolliran avui activitats de voluntariat per retirar plantes exòtiques invasores en honor al Dia del Voluntariat, que va ser el dia 5 de desembre. Es tracta dels Parcs Naturals de Cap de Creus; del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; dels Aiguamolls de l’Empordà, i el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera.

Pel que fa al Cap de Creus, l’extracció es farà al Port de la Selva, concretament al Far de s’Arenella, sota l’organització de la Sorellona. En el cas del Montgrí, s’actuarà a la zona de Radio Liberty i anirà a càrrec de Salvem Platja de Pals. La Riera del Molinàs (a Colera) serà un altre dels indrets d’extracció de flora invasora i l’organitzen Som Mar, dins del parc de l’Albera. Per últim, l’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà organitza la jornada a la platja de Sant Pere Pescador. La jornada començarà a tots els indrets a les deu del matí excepte a Sant Pere, on ho farà mitja hora més tard.