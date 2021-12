El Tren Blanc, el semidirecte de l’R3 que uneix Barcelona amb l’estació d’esquí de La Molina, va reprendre el funcionament aquest dissabte després que s’hagués suspès el servei i la Generalitat exigís a Renfe la seva recuperació. Ho va fer amb una trentena d’usuaris, que ahir reconeixien la seva necessitat. «És molt poca estona, em sembla que és una molt bona opció», deia la Maria Llobet, veïna de Barcelona, a l’arribada a La Molina. També en Gerard Domingo, de la capital catalana, compartia que era una «molt bona notícia» que tornés a funcionar, «especialment pels joves que no tenim cotxe». El comboi va arribar amb quaranta minuts de retard a causa dels retards acumulats per una caiguda d’arbres divendres a la nit a la via.

El Tren Blanc va sortir de Barcelona poc abans d’un quart de set del matí amb 35 viatgers. Amb parada a l’Hospitalet de Llobregat, Granollers-Canovelles, Vic, Ripoll i Ribes de Freser, havia d’arribar a l’estació de Renfe de La Molina a dos quarts de nou. L’avaria que es va produir divendres al vespre a l’R3, entre Puigcerdà i l’estació d’Alp i solucionada ahir a la matinada, va provocar alguns retards, fet que va fer que el tren arribés a La Molina 40 minuts més tard de l’hora prevista. Tot i el retard, la trentena de passatgers que van baixar a La Molina es mostraven satisfets de que per fi s’hagués recuperat el trajecte. «Jo no tinc ni cotxe ni carnet, o sigui que per a mi és l’única opció», explicava la barcelonina Andrea Aznar. També en Gerard Domínguez, veí de la capital catalana, celebrava la que considera «una molt bona notícia, especialment per als joves». La majoria dels viatgers que van agafar aquest primer Tren Blanc eren turistes i joves sense vehicle propi. La Judith Massana i la Maria Llobet, veïnes de Barcelona, volien aprofitar la jornada per esquiar. «Cap té cotxe, hem agafat el tren i en poca estona som aquí», deia la segona. Compartia percepció la seva companya, que remarcava entre els avantatges el preu. I és que el tren, que els deixa a l’estació de Renfe on els espera un autobús llançadora que els porta fins a pistes, inclou el forfet de l’estació a un preu més econòmic. Hi ha un comboi de l’R3 diari d’anada i un de tornada els caps de setmana i festius d’hivern. En funcionament des de fa deu anys, el 2020 el servei va quedar suspès per la pandèmia.