El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el lehendakari, Íñigo Urkullu, han mantingut aquest dilluns a Alp la seva primera reunió bilateral. Aquesta trobada s'ha celebrat coincidint amb el XXXIX Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), en el qual Catalunya traspassa la presidència d'aquest consorci al País Basc.

Abans de reunir-se amb Urkullu, Aragonès, ha presidit l'acte de benvinguda de la jornada, on s'ha mostrat satisfet per la "feina feta" en els darrers dos anys al capdavant de la Comunitat. També ha posat en valor la importància d'espais de treball com aquest ens i ha conclòs afirmant: "Catalunya és un país obert al món amb una llengua i cultura pròpies que ens cohesionen i enforteixen".