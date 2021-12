L’Ajuntament de Blanes ha recuperat enguany l’edició del tríptic que recull la seixantena d’activitats que s’organitzen al municipi durant les festes de Nadal.

Després de l’impàs de l’any passat per la covid, enguany s’ha reprès la publicació amb 5.000 exemplars de l’agenda d’activitats, que culminaran amb la Cavalcada de Reis.

Segons explica el consistori, es tracta d’un tríptic que des de fa anys es publica perquè ningú es perdi cap de les activitats que es fan. Ordenades cronològicament, hi ha activitats per a tots els gustos i edats, i, tot i que la major part dels actes es concentren durant les dues primeres setmanes, hi ha propostes per a la resta de dies.