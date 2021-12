La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, va visitar la setmana passada la seu de la farmacèutica Hipra, per veure com avancen els treballs per a la vacuna. Montserrat va reclamar invertir més recursos en investigació, per a «protegir la salut dels ciutadans», i va felicitar Hipra per ser «un exemple d’èxit en la innovació made in Europa».

«La vacuna salva vides», va afirmar Montserrat, ponent de l’Estratègia Farmacèutica per a Europa al Parlament Europeu i que lidera una aposta per la innovació «made in Europe» per impulsar una indústria més competitiva, crear ocupació i retenir el talent. Segons va dir, es vol posar el pacient al centre, aconseguir l’accés igual als tractaments per a tots els europeus i estar preparats per a futures emergències sanitàries. Per això, el sector energètic es considera estratègic.