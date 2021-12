Les actuacions previstes a la xarxa de trens de rodalies per millorar el servei comportaran afectacions a la línia de Girona. Les obres a la Sagrera i la inauguració de la nova estació de Sant Andreu Comtal obligaran a fer canvis en la línia nord, que és la que connecta Barcelona amb les comarques gironines. El coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, ha explicat que les actuacions de millora que es faran a tot Catalunya comportaran talls de circulació l’estiu que ve i almenys durant els anys 2023 i 2024. A hores d’ara, s’han licitat obres de millora per valor de 555 milions en el Pla de Rodalies i 300 milions en adjudicacions.

Pel que fa a la línia de les comarques gironines, els trens arribaran fins a Montcada Bifurcació mentre durin les obres de l’estació de la Sagrera, a Barcelona. Els talls afectaran també les línies del sud, entre Barcelona i Vilafranca, amb les obres de soterrament de Sant Feliu de Llobregat pels treballs a l’estació de Molins de Rei i les obres del corredor mediterrani a Castellbisbal, i la línia de Ripoll, amb la reparació del pont ferroviari un cop també s’han adjudicat els treballs.

Macias ha assegurat que totes aquestes obres podran ser una realitat, ja que l’Estat disposa dels diners, i perquè també cal aprofitar els fons europeus i «saber explicar» als ciutadans que els treballs comportaran molèsties durant uns mesos.

La primera de les obres que es veurà completada és la de la nova estació de Sant Andreu Comtal, a Barcelona, que acumula molts retards. Els treballs van a bon ritme per estrenar-se l’estiu vinent. Les actuacions previstes, segons Macias, en el Pla de Rodalies es van concretant remarcant les xifres de licitacions i adjudicacions. Per exemple, cita les limitacions temporals de velocitat, on els trens havien de reduir la seva velocitat, i que s’han rebaixat de 120 a 30.

D’altra banda, Macias celebra que la Comissió Bilateral d’Infraestructures arribés a un acord sobre el dèficit d’explotació del servei, ja que la Generalitat disposarà de les «condicions òptimes» i d’uns recursos que permetran un «model eficient».

Dificultat al traspàs de vies

No obstant això, en una entrevista a Ràdio 4, Macias va defensar que el traspàs de vies planteja dificultats tecnològiques i de caràcter constitucional, ja que la Constitució estableix que les xarxes de vies d’interès general són de l’Estat. No veu, per tant, clar un traspàs com demana el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró. En primer lloc, diu que la Constitució estableix que les vies de la xarxa d’interès general són titularitat de l’Estat, tot i que «si es vol canviar la Constitució, es canvia, no seré jo qui digui que no».

En segon lloc, assenyala que hi ha vies on els trens comparteixen espai amb el corredor mediterrani o amb altres serveis, mentre que en d’altres només hi operen sols. Aquests ha admès que sí es podrien traspassar, però també suposaria un altre problema, en aquest cas a nivell de digitalització en vies de titularitat diferent.

Tot i això, Macias celebra que, després de la Comissió Bilateral de finals del mes passat, la Generalitat pugui disposar dels «diners i la competència bàsica» per gestionar el servei un cop a principis de l’any que ve es concreti l’acord sobre el dèficit d’explotació del servei de Rodalies.

Macias remarca que el model acordat és el mateix que tenen països «tan diferents» com França i Alemanya. Una xarxa que és de l’Estat –a Espanya seria Adif- i unes regions i uns landers que trien l’operador i gestionen el servei. En aquest sentit, recorda que les autoritats europees obliguen a fer un concurs a partir del 2023, però no es mostra partidari d’una eventual entrada d’operadors privats.