Un estudi de dos geòlegs alacantins apunta que hi ha una probabilitat més gran de propagació del virus a més humitat i temperatura en latituds mitjanes del planeta, és a dir, en països situats a l’alçada d’Espanya.

Aquest treball, que valida la relació entre la covid-19 i el clima, està signat pel geògraf climatòleg Luis Francés i el geògraf especialitzat en recs naturals César Donado, i ha estat publicat per la revista brasilera de Salut Pública i acceptat per l’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units (NOAA).

Francés i Donado assenyalen que el virus «se sent més còmode per propagar-se» quan hi ha més temperatura i humitat en latituds mitjanes com Espanya o els Estats Units, mentre que amb valors més baixos s’expandeix de manera més dificultosa per l’aire. En tot cas, adverteixen que les conductes socials «són els valors més importants de propagació del virus», encara que estan relacionades al seu torn amb el clima.«Les condicions socials es poden controlar per part dels governs, però les climàtiques no. Això comporta una sèrie d’estudis i variables que fan que alguns llocs puguin tenir més o menys propagació, segons l’època de l’any», afirmen.

Els investigadors alacantins han comptat amb la col·laboració de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) d’Espanya il’homòloga brasilenya, Inmetro.