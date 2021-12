Girona suma set ingressats més per la covid-19 i ja són 137, mentre als hospitals del conjunt de Catalunya ja superen el miler amb 1013 persones, 37 més que el darrer recompte. Tot i això, a la regió sanitària de Girona el risc de rebrot baixa. Un 11,75% de les proves que es fan surten positives.

Els casos confirmats per PCR i test d’antígens (TA) acumulats són 111.839 (+504) i 116.317 si es tenen en compte totes les proves a la regió sanitària de Girona. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.313 persones, cap més. El risc de rebrot ha baixat a 650 (-5) i l’Rt baixa dues centèsimes i se situa ara en 1,17. La incidència a set dies és de 296.

Tot i això, s’han incrementat el nombre d’ingressats amb set persones més. Si es té en compte el conjunt de Catalunya, els hospitals han registrat 37 nous ingressos i també hi ha tres crítics més a l’UCI (237), segons ha informat el departament de Salut. En les darreres 24 hores no s’ha notificat cap mort i el global des de l’inici de la pandèmia es manté en 24.202 defuncions.

Al conjunt de Catalunya, l’Rt baixa sis centèsimes, fins a situar-se en 1,22, mentre que el risc de rebrot cau 24 punts i és ara de 478. Salut ha declarat 3.369 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 994.218.

El 9,05% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 402,65 a 403,13, mentre que a 7 dies baixa de 225,27 a 214,74.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en l’últim període se n’han notificat 16.756, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 14.700. Durant l’última setmana analitzada, s’han fet 134.565 PCR i 90.588 tests d’antígens, dels quals el 9,05% ha donat positiu, per sobre de l’interval anterior (6,99%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 37,42 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 1.078.658 casos, dels quals 994.218 per PCR/TA.

A les residències 32 nous casos

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 36.095 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 32 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 40.119. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.267 persones, cap més en les últimes hores.

Des de l’inici de la pandèmia, Salut ha administrat 6.109.553 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, cosa que suposa 3.448 més que en l’anterior balanç, i 5.326.741 segones dosis, 3.435 més. En paral·lel, ja s’han administrat 1.023.474 terceres dosis, 28.546 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 5.995.749 persones, 2.485 més que fa 24 hores.

Salut reprèn dilluns l’estratègia de vacunació amb dos vehicles mòbils

El departament de Salut reprèn avui l’estratègia de vacunació amb punts mòbils amb dos vehicles de la companyia automobilística Seat, tal com va fer al juliol. Els primers dels camions iniciarà la seva activitat avui a la zona de La Maquinista de Barcelona. El segon dels vehicles s’ubicarà a la zona metropolitana nord i iniciarà la vacunació demà i dimecres a Badalona. Aquests punts de vacunació estaran disponibles per a tota la població que es vulgui vacunar amb cita prèvia, per facilitar la gestió en aquests punts mòbils, i el seu horari serà de nou del matí fins a les vuit del vespre. També està previst instal·lar dos punts fixos, un a la Casa Seat de Barcelona i un altre al centre mèdic annex a les instal·lacions de la companyia a Martorell. Els ciutadans interessats hauran de demanar cita al portal de Salut. Està previst que s’administrin fins a 8.000 dosis diàries de vacunes contra la covid-19. Salut reprèn aquests punts amb vehicles mòbils amb l’objectiu d’incrementar la vacunació per seguir augmentant la immunització poblacional i minimitzar els contagis.