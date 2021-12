L'aeroport de Girona ha tancat el mes de novembre amb 7.107 passatgers, un 84,7% menys dels que hi va haver aquest mateix mes d'ara fa dos anys. Aquesta xifra fa que l'aeroport fregui els 300.000 usuaris a un mes de tancar l'any. Es tracta d'una xifra que dista molt dels 1.933.049 que hi va haver al llarg del 2019. Malgrat tot, avui dia el nombre de passatgers acumulat durant tot el 2021 és un 74,5% superior al de l'any passat. Pel que fa al nombre d'operacions, aquest novembre s'han fet 976 enlairaments i aterratges, un 29,6% menys dels que es van fer ara fa dos anys. De cara al mes de desembre es preveu que aquestes xifres creixin notablement, ja que s'hi podran sumar les noves rutes que Ryanair ha estrenat aquest mes.

Mes d'impàs a l'aeroport de Girona, el d'aquest novembre. La finalització de les rutes d'estiu a l'octubre ha deixat un aeroport pràcticament mort durant aquest mes abans que la companyia Ryanair no hagi recuperat alguns dels vols que programava durant els mesos d'hivern a la terminal gironina. Això ha fet que el mes de novembre s'hagi tancat amb només 7.107 passatgers, un 84,7% menys dels que hi havia ara fa dos anys. A més, aquesta xifra també contrasta amb les 65.283 persones que van trepitjar la terminal gironina l'octubre d'aquest mateix any. Pel que fa a operacions, durant el novembre s'han fet 976 enlairaments i aterratges, un 29,6% menys dels que es van fer el mateix mes del 2019. De tota manera, de totes les operacions només 201 d'elles eren de vols comercials. A l'octubre d'aquest mateix any, ara fa dos mesos, el nombre d'operacions comercials era de 683. Un fet més que demostra que el novembre ha estat un mes d'impàs mentre no arribava una programació més estable per part de la companyia irlandesa de baix cost.

Malgrat que Ryanair encara no havia activat els vols d'hivern a la terminal gironina, l'àmplia majoria de passatgers que han fet servir l'aeroport gironí han volat amb aquesta companyia. De fet, dels 7.107 passatgers registrats al novembre, 6.428 procedien dels vols de Ryanair. El novembre de l'any passat la companyia no operava des de Girona a causa de les restriccions sanitàries. Però si comparem les dades amb les del novembre del 2019, l'aerolínia de baix cost va portar 36.935 usuaris. Per això les esperances segueixen dipositades en el mes de desembre, que amb les set rutes de Ryanair es preveu augmentar de forma considerable les xifres recollides durant el novembre d'aquest any.

Pel que fa a les destinacions, la majoria de passatgers que han trepitjat Girona provenien d'Itàlia (3.802). En segon lloc, hi ha Polònia amb 2.737 passatgers. De fet, aquests dos vols són dels pocs que Ryanair mantenia durant el novembre. Els 7.107 usuaris de l'aeroport durant el novembre ajuden a sumar 298.581 passatgers en tot el que portem de 2021. Aquesta xifra és un 74,5% superior a la del 2020, però encara queda lluny dels 1.933.049 passatgers que hi va haver durant el 2019. En l'acumulat de l'any el nombre d'operacions arriba a les 12.520, un 35,5% més de les que hi va haver l'any passat. Pel que fa a les mercaderies, aquest novembre s'han transportat 62.497 kg, una xifra molt superior a la recollida l'any passat (un 732% més). Cal recordar que el 2020 va ser un any nefast a escala de passatgers però molt positiu pel transport de mercaderies.