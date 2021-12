Els ingressos que han generat els jutjats gironins durant aquest any per multes han patit una forta caiguda si es compara amb els dos anys anteriors. En el que portem d’any, els òrgans judicials de la província han ingressat 927.930 euros, una xifra que suposa la meitat que l’últim any prepandèmic. Durant els mateixos mesos de l’any passat, els jutjats havien ingressat un 16% més que enguany, concretament 1.106.372 euros.

Les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) permeten constatar que els jutjats han tancat el tercer trimestre amb un saldo de 294.853 euros, la xifra trimestral més baixa de l’any. Tot plegat després de restar més de 10.000 euros que s’han hagut de reintegrar perquè s’havien cobrat per error del jutjat.

En el segon trimestre, els òrgans gironins van ingressar 300.331 euros, mentre que durant el primer trimestre la quantitat va elevar-se a 332.747. Amb tot, aquesta xifra suposa la meitat del que van ingressar durant el primer trimestre de l’any passat, amb 629.167 euros. En plena pandèmia pel coronavirus, els ingressos van caure un 13% però es van mantenir per sobre del mig milió, amb 544.582 euros. El tercer trimestre es va mantenir molt igualat al segon, amb 561.789 euros, i els últims tres mesos de l’any la xifra va superar el milió, amb 1.302.442 euros.

Entre els motius que expliquen la interposició de multes hi ha, en molts casos, la pena que acorda el jutge en una sentència o com a substitució d’una pena de presó, amb una quantitat que decideix en funció dels ingressos del condemnat. La quantitat mínima a pagar és de dos euros al dia per persones físiques, amb un màxim de 400 euros. A més, tenen una extensió mínima de deu dies i com a màxim es fixen durant dos anys. En el cas de persones jurídiques, es pot interposar una multa per un temps màxim de cinc anys.

En tot cas, també s’interposen multes en altres casos previstos per la Llei d’enjudiciament civil i la Llei d’enjudiciament criminal, com ara la no compareixença sense justificar d’una part citada en un judici o vista.

Els jutjats penals són els que més multes han interposat, un fet que s’explica pels elevats casos on es produeix una substitució de penes privatives de llibertat per multes en acords de conformitat. Aquesta situació també es dona molt sovint a la secció penal de l’Audiència Provincial, que se situa en segon lloc amb més ingressos per multes. El podi el tanquen els jutjats d’Instrucció.

Els jutjats de menors i els contenciosos administratius són els que han imposat menys multes.