L'home atropellat divendres a Olot està ingressat a l'UCI (Unitat de Cures Intensives) de l'hospital Josep Trueta de Girona.

Va ingressar crític després que un cotxe l'envestís quan travessava a peu un pas de vianants.

Des del divendres al migdia, quan l'helicòpter del SEM el va evacuar al centre sanitari, l'home està ingressat en estat de gravetat.

L'accident de trànsit va produir-se produït cap a les dotze del migdia, en un pas de vianants que hi ha en una rotonda -can Minguet- de l'N-260 i que dona accés a l'autovia així com al polígon del Pla de Baix. En arribar-hi, la Policia Municipal es va trobar amb el vehicle que presumptament havia atropellat a l'home en sentit el polígon i al pas de vianants, el ferit inconscient.

Els sanitaris el van poder estabilitzar i posteriorment, evacuar al Trueta, on encara roman ingressat, segons fonts del centre hospitalari.