Diversos mitjans de comunicació i agències de viatge del País Basc, així com creadors de continguts, van conèixer de primera mà l’oferta turística del Pirineu de Girona, en una acció promocional duta a terme a l’espai Silo de la capital biscaïna. L’acte va ser organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, juntament amb Girona Excel·lent, per tal de divulgar els productes i serveis turístics del Pirineu de Girona. Entre els qui van assistir a la presentació hi havia EITB, Radio Euskadi, Onda Vasca, el diari Gara, Viajes Eroski, Viajes Ikea, B the Travel Brand, Viajes Pangea i Viajes Nuba.

Els assistents van poder conèixer l’oferta cultural, de natura i gastronomia del Pirineu de Girona a través d’un viatge motivacional pel Pirineu més mediterrani, així com les novetats per a la temporada 2022. Es va comptar amb el testimoni de professionals d’empreses gironines com Glops d’Història, Trescàlia i el Restaurant Can Jordi, i de l’esportista de muntanya Marc Pinsach, que van presentar els atractius i valors de la destinació a través d’un recorregut en quatre etapes: de la cota zero del cap de Creus («El mar dels Pirineus») fins a la Cerdanya («Els cims més mediterranis»), el cim Puigpedrós, travessant la Garrotxa («Paisatge volcànic») i les valls del Ripollès («Valls plenes de tradició»). La presentació es va acompanyar d’un menú gastronòmic elaborat amb productes amb el segell de qualitat Girona Excel·lent, que maridava cadascuna de les quatre etapes del recorregut descriptiu amb plats de mar i muntanya i vins de la Ruta del Vi DO Empordà. Ca l’Herminda i Quinze Ous El menú va ser elaborat pels xefs Pep Nogué, Pere Planagumà, del Restaurant Ca l’Herminda, del Port de la Selva, i Ferran Pont, del Restaurant Quinze Ous, de les Preses. Amb l’acció, que segueix la línia de la desplegada a Madrid el 18 de novembre per divulgar l’oferta turística gironina en els mercats de proximitat, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona finalitza l’activitat promocional d’enguany.