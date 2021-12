Unes setanta persones van participar ahir en la consulta ciutadana celebrada a Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls) per decidir quin dels tres projectes proposats s’escull per a la reconversió de l’edifici de Cal Mestre, actualment tancat, en quatre apartaments i un espai de coworking. L’alcalde del municipi, Àlex Terés, es va mostrar ahir molt satisfet per la participació (que suposa un 10% del cens, que són els majors de setze anys) i pel desenvolupament de la jornada, durant la qual també es van fer una caminada per la Marató i una botifarrada.

Els resultats, però, no se sabran fins dimecres, ja que avui i demà encara es podrà votar anant a l’Ajuntament.