La vacunació contra el coronavirus redueix en un 75% el nombre d’hospitalitzacions i ingressos a UCI i en un 90% el de morts, mentre que el risc de mort es multiplica per tres en el cas de les persones no vacunades. Així ho revelen les dades d’un estudi elaborat per la Direcció General d’anàlisi i Polítiques Públiques de la Generalitat Valenciana, que posa de manifest que la relació de casos i pressió hospitalària ha canviat amb la vacunació.

D’acord amb l’estudi, les persones diagnosticades per covid-19 no vacunades o amb vacunació incompleta multipliquen per dos el risc de ser hospitalitzats, mentre que el risc de defunció es multiplica per tres en el cas dels no vacunats. L’impacte sobre la mortalitat per covid-19 és sensiblement inferior al de l’onada de principis del 2021, quan la població no estava vacunada. La principal conclusió és que les vacunes estan demostrant ser molt efectives sobre la gravetat dels casos.