El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la revista Els Colors del Pla de l’Estany han arribat a un acord perquè el calendari que des de fa vint anys edita la revista incorpori, com a novetat, les principals festes, fires i esdeveniments que organitzen els onze municipis de la comarca. Les noves dates ja s’han inclòs en el calendari de 2022 que edita la publicació i que ja s’ha començat a distribuir.

El president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Francesc Castañer, ha destacat que “des del Consell teníem sobre la taula des de fa temps la proposta d’editar un calendari que incorporés els principals esdeveniments de la comarca i, analitzant les diferents possibilitats, vam veure que podíem arribar a un acord amb la revista Els Colors”. En aquest sentit, Francesc Castañer ha destacat que “a través del seu calendari la revista Els Colors porta més de vint anys posant en valor el patrimoni de la comarca, unint passat i present” i ha agraït a la revista la col·laboració.

Per la seva banda, el gerent de la revista, Josep Font, ha agraït també la col·laboració del Consell Comarcal i també de la resta d’ajuntaments del Pla de l’Estany. Font ha destacat que l’objectiu del calendari és “donar valor al patrimoni que tenim a la comarca i ara també s’hi afegiran les festes i celebracions dels municipis” i ha afegit que “amb el calendari, i a través de les imatges, recuperem cada any tot un sentiment del que havíem estat i del que som”. El gerent de la revista Els Colors ha agraït la col·laboració del Fons d’Imatges del Consell en la recerca de les imatges històriques que anualment utilitzen per incloure en el calendari.

Del calendari de la revista Els Colors se n’ha fet una tirada de 800 exemplars que ja s’han començat a distribuir a través dels col·laboradors i patrocinadors de la revista.