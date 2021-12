La Junta de Personal Docent de Girona assegura que els docents se senten "desprotegits" per la manca d'acció de la Generalitat davant la sentència que imposa un 25% de les classes en castellà. Una de les portaveus de la junta, Glòria Polls, ha afirmat que els equips directius "tenen por" per la judicialització de la docència i temen que algunes de les accions o projectes que facin puguin acabar als tribunals.

Les queixes per aquesta inseguretat es concentren en escoles petites de municipis petits i que tenen "una o dues famílies" que reclamen escolaritzar els fills en castellà. Per això demanen que el Govern garanteixi la protecció dels equips docents i "respongui" a les possibles amenaces jurídiques que hi hagi.