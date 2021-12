El diputat al Parlament i regidor de Banyoles, Jaume Butinyà va alertar dilluns que les directives europees multaran el municipi si no arriba al 50% de reciclatge "ben aviat". Butinyà va posar èmfasi en el fet que la ciutat de Banyoles, que representa dos terços de la població de la comarca, fa anys que està estancada al 41% de reciclatge". Ho va dir en una visita a la capital del Pla de l'Estany i a l'abocador municipal on va acompanyar el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, que va traslladar-se fins al municipi per avaluar la gestió de residus.

“Hem de mirar els reptes que té el Pla de l’Estany davant de la gestió eficient dels residus”, va assenyalar Isaac Peraire. “Avui hem visitat el sistema de recollida -abocador, deixalleria, etc.- que el Consell Comarcal lidera als municipis del Pla de l’Estany. Hem de seguir treballant-hi sempre cap a la millora de gestió”. El tema de la recollida de residus ha estat recurrent durant l’últim any, sobretot per les freqüents aglomeracions d’escombraries al voltant de les illes de contenidors de la ciutat de Banyoles. Fa només un mes, l’equip de govern va aprovar l’augment del 21,4% de la taxa d’escombraries al consistori banyolí tot i ser l’únic municipi de la comarca que no canvia a un model de recollida d’escombraries d’alta eficiència de reciclatge. També els van acompanyar en la visita Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Burch, conseller comarcal de Medi Ambient, i Jordi Figueras, gerent del Consell Comarcal.