La regió sanitària de Girona dona el tret de sortida aquest dimecres a la tarda a la vacunació contra la covid-19 dels infants d'entre 5 i 11 anys. Les primeres dosis s'administraran als punts de la seu de la Generalitat a Girona i a l'Espai Mercat de Calella (Maresme). Al llarg dels següents dies aniran obrint la resta de punts de vacunació per a infants fins a arribar a un total de nou distribuïts arreu del territori i d'abast supramunicipal. La majoria d'aquests espais ja estan operatius en el marc de l'estratègia de vacunació a majors de 12 anys i en els pròxims dies incorporaran també una línia pediàtrica.

Es tracta dels punts vacunals del Molí de l'Anguila de Figueres, el Casal Marià d'Olot, la Sala Eudald Graells de Ripoll i el local Mas Enlaire de Blanes, a banda dels de Girona i Calella. A aquests sis punts, s'hi afegeixen tres nous espais que funcionaran de la mateixa manera: el Pavelló Saioners de Santa Coloma de Farners, l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell i l'Hotel Splash de Pineda de Mar, que es convertiran en punts de vacunació poblacional com la resta. Així, s'hi vacunarà tant infants com la resta de la població. Els punts de vacunació pediàtrica entraran en servei progressivament a partir de demà i fins al dia 20. A partir de l'obertura, tots els punts de vacunació fan la seva pròpia programació, que s'anirà adaptant cada setmana. Les famílies han de demanar hora per vacunar els seus infants a vacunacovidsalut.cat. Majoritàriament, i durant els primers dies, mentre duri el curs escolar, la vacunació es desenvoluparà en torn de tarda. Al punt de la Generalitat, a partir del 23 de desembre es passarà a vacunar els infants matí i tarda, exceptuant el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, que es farà jornada de matins en tractar-se de vigílies de festius.

L'estratègia es complementarà amb la vacunació de proximitat en diversos centres d'atenció primària (CAP) per als infants inscrits a l'Àrea Bàsica de Salut corresponent. Així, inicialment a la regió sanitària de Girona, alguns CAP també podran vacunar a infants de 5 a 11 anys. Aquests CAP seran Banyoles, Salt, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Cassà de la Selva i Canet de Mar, sense perjudici que els infants d'aquestes àrees bàsiques de salut (ABS) també puguin adreçar-se a un punt de vacunació poblacional. Salut informa que està treballant per estendre progressivament la vacunació pediàtrica a més CAP. Aquests CAP també aniran començant a administrar vacunes als infants i obrint els punts de manera progressiva, entre dijous i el 23 de desembre, en funció del centre. El fet que la preparació i les dosis d'aquesta vacuna sigui diferent de l'habitual, posa de relleu la importància de fer circuits completament diferenciats, de manera que en aquests punts de vacunació es podran fer cues diferenciades o es podrà separar la vacunació per horaris. A tall d'exemple, en el cas de la Generalitat a Girona, conviurà la vacunació a majors de 12 anys a l'Espai Santa Caterina, amb la vacunació infantil, que es farà en un espai separat, a les Sales Mèdiques. Per altra banda, per seguir avançant amb la vacunació de les dosis addicionals als majors de 60 anys així com de les primeres dosis a partir de 12 anys, s'ha afegit un dia extraordinari de vacunació amb cita al punt de vacunació poblacional de la Generalitat a Girona. Aquest dia també es farà vacunació pediàtrica. Serà aquest dissabte 18 de desembre de 9 h a 13 h amb cita prèvia.

Vacunació a infants amb cita

La vacunació d'aquest grup d'edat es farà únicament de forma programada amb cita prèvia, via vacunacovidsalut.cat, sigui per iniciativa pròpia o després de rebre els SMS que Salut enviarà a les persones de les quals es tingui el telèfon mòbil de contacte. A la demarcació hi ha prop de 65.000 infants entre 5 i 11 anys cridats a vacunar. Les criatures han d'anar acompanyades dels seus progenitors o un tutor legal. En cas que es vacunin acompanyats d'algun altre familiar, ho podran fer si presenten un document de consentiment informat, seguint la fórmula utilitzada amb la vacunació engegada a l'agost amb els adolescents d'entre 12 i 15 anys. La vacuna que s'administrarà als infants és la mateixa que la injectada en adults, però la dosis per a aquesta franja d'edat és un terç (10 micrograms) de la que s'administra als adolescents i adults (30 micrograms). La dosi és la mateixa per un infant de 5 anys que per un d'11 i caldrà administrar dues dosis separades per vuit setmanes.