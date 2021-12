La Vall d'en Bas va retre homenatge el passat diumenge a la Dra. Alba Fageda, cardiòloga del Mallol i al Dr. Emili Balagué, metge de família de Sant Esteve d'En Bas.

A l'acte de la Dra. Fageda hi van participar la Dra Bassets, com a directora de l'ABS Vall d'en Bas, el Dr. Bassagañas cardiòleg del Trueta, amigues, pacients i familiars. En el cas de l'homenatge al Dr. Balagué, hi van participar un bon nombre de persones entre familiars, pacients i amics.

L'alcalde Lluís Amat i Batalla, en nom de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, els hi va dedicar unes paraules i es va descobrir una placa commemorativa per cadascun d'ells.