Diferents entitats del Tercer Sector han decorat l'arbre de Nadal de la delegació de la Generalitat a Girona. Així, l'arbre, cedit per l'Associació de Viveristes de Girona, va quedar inaugurat en un acte que va comptar amb la participació de diferents usuaris de la Fundació Els Joncs, Mifas, la Fundació Astres, Oxalis, i la Fundació Ramon Noguera. Els participants de cada entitat van preparar prèviament les diferents decoracions, amb diferents motius. Algunes incorporaven, fins i tot, fotografies d'altres usuaris que no havien pogut assistir a l'acte perquè hi fossin presents.

"Aquest any per decorar l'arbre de la Generalitat a Girona hem volgut fer un petit homenatge i posar un gra de sorra per visualitzar les entitats que treballen en l'àmbit social", explica la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral. "És un reconeixement a la tasca a aquestes entitats que tenim la sort de tenir a la demarcació", afegeix. D'aquesta manera, explica, tothom que visiti a l'oficina de la Generalitat durant les festes "podrà veure-ho i tenir-los presents".