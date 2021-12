La sisena onada de coronavirus segueix creixent sense fre i en els últims dies s’ha accentuat. En el cas de Girona, una de les dades més preocupants és l’augment dels indicadors de contagi, sobretot el risc de rebrot, que preveu el creixement de casos a curt termini. A la Regió Sanitària de Girona, ahir l’índex ja va sobrepassar el llindar de 700, xifra més alta des de finals de juliol. A més, ja ha superat el pic de la primera, tercera i quarta onades. Recentment, ha superat el de la tercera, registrat el gener passat.

D’altra banda, en la darrera setmana s’han detectat 2.870 positius, mentre que l’anterior en van ser 2.376. A més, el percentatge de positivitat de les proves que detecten la covid-19, tant PCRs com tests d’antígens, ja arriba al 12,55%, molt per sobre del màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut, que és del 5%. Respecte al nombre d’hospitalitzats, el total ja arriba a 145 i, d’aquests, 39 estan en situació crítica.

Respecte a les àrees bàsiques de salut de la Regió Sanitària de Girona, Blanes és la que ha registrat un augment de casos més elevat l’última setmana. Segons el darrer balanç de Salut, s’han diagnosticat 145 positius en set dies, 54 més que la setmana passada.

Impacte assistencial

Com a conseqüència, l’hospital de Blanes té 29 pacients ingressats per coronavirus i des de fa una setmana s’han registrat tretze nous ingressos i onze altes, tres de les quals són trasllats en altres centres sanitaris, i dos han mort. Tenint en compte tots els centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, actualment hi ha 20 professionals positius i en aïllament per la covid-19. Cal recordar que des de la setmana passada l’hospital ha suspès les visites a tots els pacients ingressats i des d’ahir s’han suspès les intervencions no urgents.

A part de l’hospital de Blanes, la majoria de centres sanitaris estan rebent un fort impacte assistencial per la sisena onada. L’hospital de Figueres ha començat a traslladar pacients a la Clínica Santa Creu de Figueres i a l’Hospital d’Olot, tal com ja s’havia fet en altres onades de la pandèmia del coronavirus.

Aquesta és una de les mesures que el centre ha posat en marxa davant l’augment de la pressió assistencial i de les baixes entre els professionals provocades pel coronavirus. L’increment de la pressió assistencial per la crescuda dels pacients infectats de la covid-19 se suma a l’augment habitual al mes de desembre dels pacients respiratoris. Aquesta és una circumstància que l’any passat no es va produir perquè pràcticament no es van registrar casos de grip, segons informen des de la Fundació Salut Empordà.

Amb l’objectiu d’alliberar llits i professionals, l’hospital ha continuat amb les desprogramacions d’intervencions, proves i visites. Tal com ja s’ha fet en els últims mesos, no es realitza una anul·lació general de l’activitat dels quiròfans, sinó que diàriament es revisen les operacions programades per valorar quines es poden ajornar, mantenint sempre les que són urgents i oncològiques.

D’altra banda, si la pressió assistencial ho requereix, el centre utilitza parcialment la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) com a suport al preingrés. Aquest espai reservat pot acollir fins a vuit pacients, els quals estan a l'espera de poder ser traslladats a una habitació de la planta d'hospitalització.

Menys activitat als CAPs

Paral·lelament, Salut ha posat en marxa noves mesures assistencials per a mitigar el creixement del contagi. Pel que fa a l’àmbit de l’atenció primària, a més de mantenir el testatge dels contactes estrets –ara mitjançant tests d’antígens, no amb PCR com fins ara- ara es tornaran a desplegar punts de testatge fora dels centres d’atenció primària. També, als centres on sigui possible, s’establiran circuits diferenciats de diagnòstic de malalties respiratòries. Als hospitals també s’establiran circuits diferenciats de diagnòstic de malalties respiratòries i es faran cribratges als pacients que necessitin ingrés o es realitzin proves o intervencions ambulatòries.

A més, pel que fa a la vigilància epidemiològica, el seguiment dels contactes que hagin de fer quarantena es reduirà a les trucades del primer i últim dia de quarantena. De fet, per poder reduir el temps de la trucada, s’utilitzarà la versió simplificada de trucades. Per últim, es recomana que tant en treballadors com en usuaris a residències es facin PCRs en frotis nasal, ja sigui per diagnòstic o per cribratge.