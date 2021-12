"Demanem al Govern que sigui clar i transmeti un missatge explícit en les properes hores, volem saber si hi haurà més restriccions". Amb aquest missatge, l'Associació d’Hostaleria del Ripollès vol assegurar-se que no hi haurà sorpreses d'última hora de cara al Nadal. Tenen molt present el tancament perimetral de fa un any i no volen que es repeteixi. "Actualment tot són incerteses de si espot treballar o no i què es podrà fer", diuen, i reclamen saber si poden comprar els productes per aquestes festes i si es podrà treballar amb normalitat. També critiquen les declaracions del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, demanant no fer àpats d’empresa. "Fan pensar en un tancament encobert, sense mesures econòmiques compensatòries", afirmen.

En un comunicat, el sector de l'hostaleria del Ripollès remarca que "actualment les UCI estan a un 23% d'ocupació mentre que fa un any era del 70%". Malgrat tot, diuen, la situació d'ara "recorda clarament la de fa un any, quan d'un dia per l'altre es va decretar el tancament perimetral" a la comarca i a la Cerdanya. Afirmen que ara les cuines estan obertes però viuen amb "la por de patir noves restriccions just després d'omplir les neveres, contractar més personal i sense cap mena d'ajuda".D'altra banda, es queixen que el sector segueix estan a l'"ull de l'huracà" tot dient que la situació "no és justa" perquè se'ls ha "castigat" des de l'inici de la pandèmia, I ara es troben amb l'agreujant, diuen, que a més a més "els toca fer de policies" amb el control dels passaports covid-19. També remarquen que, si finalment fan falta noves mesures, aquestes han d'anar acompanyades de "contrapartides".Per tot plegat, exigeixen al Govern "claredat, responsabilitat i contrapartides a les restriccions, siguin oficials o encobertes".