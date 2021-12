Aquest dilluns, 13 de desembre, s'ha celebrat a la Sala Eudald Pradell de l'Ajuntament de Ripoll el primer ple del mandat del Consistori Infantil 2021-2022. Ha servit perquè les regidores i el regidor infantil hagin pogut presentar les primeres propostes i aquestes s'hagin votat per la resta de membres del plenari. Les regidores Joana Tristán i Andrea Garcia dels Salesians, i Peronella Orriols de l'escola Joan Maragall no han pogut assistir a la sessió per confinaments deguts a la Covid-19, però s'han presentat les seves propostes. Després de la benvinguda de l'alcaldessa infantil Iona Carbonell i del fet que la secretària Ona Codony llegís l'ordre del dia, cada alumne/a ha presentat dues propostes parlades amb les seves respectives classes. Un cop votades, si aquestes obtenien una majoria de 3 vots (sobre els 5 regidors/es assistents al ple), quedava aprovada. En total s'han aprovat 9 propostes:

Fer una recollida de menjar per als gossos del Refugi d'Animals i les colònies de gats.

i les colònies de gats. Realitzar millores a la Ruta del Ferro .

. Fer una recerca d'informació sobre la locomotora de la sèrie 1000 exposada a Ripoll per poder acompanyar-la amb un cartell que n'expliqui la història i característiques.

Organitzar una excursió en bicicleta per la Ruta del Ferro.

Fer més grans els forats dels contenidors perquè tothom hi pugui llençar els residus sense problemes.

Crear parcs o zones d'esbarjo per a adolescents.

Posar semàfors sonors per a persones amb problemes de visió i indicar la direcció d'on venen els vehicles en certs passos de vianants.

Crear zones de descans per a la gent gran.

Millorar l'estètica del poble.

Ara, en futures reunions, tocarà desenvolupar cada proposta aprovada i passar-les a l'equip de govern de l'Ajuntament per veure si són possibles de realitzar. Per acabar el ple, s'ha fet entrega a la Creu Roja de Ripoll d'uns lots de material escolar que les mateixes membres del Consistori Infantil han anat a comprar a comerços de la vila amb una partida del seu pressupost. Aquests seran part de la campanya 'Cap nen sense joguina' que cada any realitza per Nadal la Creu Roja. La sessió plenària ha estat presentada i moderada per la regidora de Participació, Educació i Convivència, M. Dolors Vilalta, així com per l'Agent Cívic Jordi Reolid, que també ajuda als nens i nenes en les seves tasques. Han pogut assistir-hi un acompanyant per nen/a i un representant de les escoles. La propera acció promoguda pel Consistori Infantil de Ripoll serà la cagada popular del tió, aquest divendres 17 de desembre a partir de les 17.30 h a la plaça de Sant Eudald. Les regidores i regidor han aprofitat per convidar a tothom a aquesta activitat.