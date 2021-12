L'associació de comerciants de Sant Joan les Fonts, i després d'un any inactiu per la COVID-19, torna a celebrar el Caliu Nadalenc. La quinzena edició de l'acte, que complirà quinze anys, es farà el dissabte 18 de desembre a les 16.30 a la plaça Major.

L'acte, que és per a nens i nenes de menys de deu anys, consisteix a fer cagar el tió gegant que ja hi ha instal·lat en la mateixa plaça. Per tal de poder-lo fer cagar, s'haurà de fer l'activitat prèvia i fer una aportació mínima de 3 euros que aniran destinats a la Marató de TV3. En acabar l'acte hi haurà xocolata desfeta i coca per a tots els assistents.