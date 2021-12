El 60% de les infermeres senten que la pandèmia de la covid-19 ha empitjorat el seu estat psicològic, segons una enquesta del Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya. Els resultats de l’enquesta, en la qual han participat 13.775 infermeres, conclouen que 6 de cada 10 enquestades han vist empitjorar el seu benestar psicològic i que el 52% de les enquestades consideren que les seves condicions laborals s’han agreujat en els últims mesos.

D’altra banda, el 34% creuen que s’han vist minvats els seus drets relacionats amb les vacances, permisos i descansos, el 29% es queixen que les plantilles són insuficients i el 28% reclamen millores en les condicions en matèria de seguretat laboral i personal.

El 97% de les enquestades lamenten que no s’hagin millorat les condicions de treball, malgrat el reconeixement obtingut per part de la ciutadania durant la pandèmia. Així mateix, vuit de cada deu infermeres asseguren que els gestors sanitaris no han atès a les seves necessitats i demandes laborals.

Unes condicions «dures»

El sindicat ha emfatitzat que les condicions durant aquest temps han estat «dures», i que la pandèmia ha provocat descoratjament, ansietat i desgast professional entre el col·lectiu.

Amb aquestes dades, el Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha demanat al Parlament que, durant el debat sobre salut mental, que tindrà lloc aquesta setmana, es plantegin mesures específiques per millorar els recursos materials de la sanitat catalana, augmentar les plantilles i salvaguardar la salut mental dels professionals.

«Ens han de cuidar a nosaltres»

«Som els que cuidem de la població, però també ens han de cuidar a nosaltres i això comença per tenir unes ràtios adequades d’infermera/pacient, que permetin fer la nostra feina amb seguretat, qualitat i sense sobrecàrrega assistencial», ha reivindicat el sindicat en el seu comunicat.

Finalment, el sindicat SATSE també ha destacat la incidència i la importància que té una «adequada» plantilla d’infermeria per detectar problemes de salut mental en la població, dur a terme els seguiments pertinents o derivar els pacients a d’altres professionals.