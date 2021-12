Té 11 anys i cursa sisè de primària. La Martina Amigo va ser de les primeres a vacunar-se ahir als boxs habilitats a la seu de la Generalitat de Girona. «Així ja està fet», va explicar després de rebre la dosi de Pfizer -un terç de la dels adults- i tancar els ulls per no veure la punxada. «Era millor vacunar-me per seguretat i per estar més tranquil·la amb els amics i familiars; no m’ha fet gaire mal», va dir. Com ella, durant la tarda hi va haver 90 infants d’entre 5 i 11 anys que es van vacunar en aquest punt. Arreu de la Regió Sanitària, durant els propers dies, se n’obriran fins a nou de diferents. Set a les comarques gironines i els altres dos, al Maresme. El de la Generalitat a Girona, conjuntament amb l’Espai Mercat de Calella (Maresme) van ser els primers que van començar a injectar dosis pediàtriques.

Alguns nens entraven mig espantats (aquí, la feina de les infermeres va ajudar a calmar-los) però la majoria estaven tranquils. I fins i tot, algun volia completar tota la pauta ahir mateix. «Volia vacunar-me als dos braços», va dir en Biel Sánchez, un nen de 8 anys que va anar a vacunar-se amb el seu germà de 5. S’haurà d’esperar vuit setmanes fins que li injectin l’altra dosi. Però ell ho tenia clar: «És important perquè no agafem la covid». Al darrere també hi ha el convenciment dels seus pares. «No només per protegir-los a ells, sinó també als familiars i a tota la societat en general; ja que tenim aquest recurs disponible, ho aprofitem i els vacunem», va dir el seu pare, Albert Sánchez, afegint que no els va costar «gens» trobar cites.

No tots els nens i nenes que es vacunin, però, rebran dues dosis. Aquells que ja han passat el virus en faran prou amb una. En Sergi Rueda, de 10 anys, fa un any que va passar la covid-19, pràcticament sense símptomes. Ahir es va vacunar i ja té pauta complerta. «Ho he fet per ajudar les persones grans i no transmetre-ho», va dir, admetent que a partir d’ara si hi ha un cas a la seva classe no s’haurà de confinar. «A casa tots estem vacunats, i perquè la covid vagi a millor, ara toca fer-ho amb els nens; dona més tranquil·litat», explicava la seva mare, Sara Sagrera.

Una «vacuna segura»

El pediatre referent de Pediatria a l’ICS Girona Xavier Duran admet que, fins i tot dins el mateix col·lectiu mèdic, hi ha debat al voltant de la vacunació infantil. Però ell assegura que els beneficis superen amb escreix els pocs riscos. «És veritat que la infecció per coronavirus és lleu en edat pediàtrica; però si van augmentant les taxes d’incidència del virus, sí que hi ha un percentatge, que és mínim, de complicacions amb la infecció», explica Duran. A més, el pediatre també recorda que, ara per ara, la incidència de la covid-19 en aquest tram d’edat és «especialment alta».

Xavier Duran recomana als pares que s’informin bé i que consultin tot allò que creguin. Però subratlla que el vaccí de Pfizer és «una vacuna segura», que ha demostrat la seva eficàcia en un 90,7%. «Als Estats Units s’ha administrat en més de cinc milions de persones i no s’ha demostrat cap efecte advers greu», ha conclòs, precisant que els que s’han vist són o bé dolor local o bé envermelliment a la zona de la punxada.