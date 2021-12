El risc de rebrot es troba actualment en xifres molt elevades, i en la darrera actualització de dades es va disparar, tant a la regió sanitària de Girona com a la resta de territori català. Pel que fa a Catalunya, va ascendir a 700 punts, 131 més que el dia anterior, mentre que les comarques gironines es troben per sobre, en 878 punts, 96 més que el dia anterior.

En la darrera actualització de dades del Departament de Salut, es van comptabilitzar 826 nous positius diagnosticats a través de proves PCR i testos d’antígens a la regió gironina. El total tenint en compte totes les proves ascendeix ja fins a 118.311. Alhora, es va notificar una nova defunció, de manera que les víctimes mortals de la pandèmia són 2.320 en total. Pel que fa a la pressió hospitalària, continua augmentant en planta, on actualment hi ha 152 pacients hospitalitzats, 10 més que al dia anterior. Es tracta d’un augment molt pronunciat comparat amb la setmana passada, quan n’hi havia tan sols 96. En canvi, a l’UCI ahir va baixar en 1 les persones ingressades, que ara se situen en 42. Tot i això, són 10 més de les que hi havia la setmana anterior, quan eren 32.

Al mateix temps, també augmenta 9 centèsimes la velocitat de propagació, que es troba en 1,31, mentre que la incidència acumulada a 7 dies és de 379,10, 93,51 punts per sobre de la setmana passada. Finalment, de les 17.392 proves PCR i els 12.328 testos d’antígens fets durant l’última setmana, el 13,36% han resultat positius, una xifra molt elevada respecte la mitjana de la pandèmia (8,2%), que indica que s’escapen molts casos. A la resta de Catalunya, la taxa de positivitat es troba més baixa, en el 10,78%, però també per sobre de la mitjana de la pandèmia (7,62%):

Les residències catalanes

Entre les persones que viuen en residències arreu de Catalunya, s’informa de 36.260 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 61 més en les darreres hores segons les dades publicades pel Departament de Salut. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 40.297. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.274 persones, dues més en les últimes hores.