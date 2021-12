L’oficina d’atenció a la víctima del delicte (OAVD) de la província ha atès més de 3.200 consultes en els primers nou mesos de l’any. Això suposa que s’ha fet més d’una actuació per persona, concretament 2,66. Aquest estament ajuda a afrontar un procés judicial, des del moment d’interposar una denúncia fins a la seva sentència.

Segons les últimes dades aportades pel Departament de Justícia de la Generalitat, Girona és la quarta zona de Catalunya -es divideix en set- amb més persones ateses per aquesta oficina judicial. En concret, s’han ajudat 1.208 víctimes entre els mesos de gener i setembre. La primera oficina amb més persones ateses és la de Barcelona, amb 4.918 persones a qui han donat ajuda en el seu procés judicial. També hi ha una manera no presencial d’accedir a aquestes oficines, l’anomenat Servei d’Atenció Telemàtica a la Víctima del Delicte. Entre el gener i el setembre ha rebut 187 consultes d’arreu de Catalunya.

De les persones ateses aquests nous mesos des de l’Oficina del Delicte de Girona se’n pot treure un perfil de gènere. La major part de les atencions són dones: 1.079 El que representa el 89,32% del total. També s’ha de dir que la major part d’aquestes tenen entre 31 i 40 anys. D’altra banda, del total d’usuaris, s’ha de dir 150 eren estrangers.

La majoria de les peticions fetes a Catalunya han estat per part de víctimes de violència de gènere i tot tipus de delictes que envolta aquesta xacra social. Aquí hi ha des de lesions, maltractaments, agressions sexuals, entre altres.

El servei del Departament de Justícia va néixer l’any 2017 amb l’objectiu d’atendre víctimes que necessiten rebre informació sobre els seus drets durant tot el procés penal. El programa atén sis eixos: assistència jurídica gratuïta, sol·licitud d’ordres de protecció, la participació en el procés penal, la presentació d’una denúncia, informació sobre l’estat a presó de l’agressor i el suport emocional.

Encara no hi ha dades disponibles sobre tot el 2021 però cal destacar que l’any passat des d’aquesta Oficina d’atenció jurídica és van realitzar 763 primeres acollides. És a dir, la primera intervenció que es fa des de l’OAVD amb la víctima, telefònicament o presencial, amb l’objectiu de crear un clima de confiança i recollir tota la informació necessària.

Atenció psicològica

D’aquest primer contacte, en deriven un seguit d’actuacions i algunes cal que es facin segurament des de l’OAVD. L’any passat es van fer 359 seguiments des de la de Girona. Una de les mesures que va derivar d’algunes consultes és l’acompanyament a judici (166 casos), però una de les actuacions més destacades és l’atenció psicològica que reben les víctimes durant tot el procés judicial. A Girona, durant el 2020, va haver-hi 1.019 casos en què es va activar aquesta ajuda.