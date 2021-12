L'Ajuntament de Puigcerdà ha adquirit el teatre del Casino Ceretà amb l'objectiu de disposar d'un equipament d'aquest tipus de titularitat municipal i convertir-lo en un pol d'activitat cultural. La compra s'ha fet per un import d'1.164.000 euros, dels quals mig milió provenen d'una subvenció de la Diputació de Girona i la resta de fons propis del consistori. D'aquesta manera, es dona resposta a un projecte que hi havia fa temps sobre la taula i que al seu dia, fins i tot, s'havia plantejat executar a la primera planta del centre cívic de la localitat. La venda ha coincidit amb la finalització, aquest mateix any, del conveni amb l'associació que gestionava l'equipament que permetia fer-ne ús a l'ajuntament determinats dies a l'any.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que tot i que amb el temps s'hauran de plantejar algunes inversions per a la millora de l'equipament, aquest ja està condicionat per poder acollir activitats. En aquest sentit, ha dit que la voluntat és incrementar-ne la programació estable, a més de la que puguin efectuar tercers i de la que provingui d'entitats i associacions culturals del municipi, ja que el teatre es posarà a la seva disposició. Piñeira ha destacat que la localitat necessitava un espai d'aquest tipus i que s'ha actuat en la línia del que ha fet en altres punts de Catalunya, on equipaments que al seu dia van ser impulsats per la iniciativa privada i la societat civil organitzada han acabat passant a ser de titularitat municipal. Així, ha defensat que és una manera d'assegurar-se la seva preservació, conservació i utilització i ha ressaltat el valor patrimonial de l'immoble. Aquest es va construir a finals del segle XIX, en plena etapa de renaixença i revifalla cultural a tot Catalunya i també a Puigcerdà, i pertany a l'època de l'eclecticisme. Pel que fa a la resta d'espais de l'edifici, als quals s'hi accedeix per una altra entrada, continuen sent propietat de l'Associació del Casino Ceretà.