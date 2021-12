L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts s'ha pronunciat respecte al crim que ha tingut lloc al municipi. «Lamentem profundament els fatídics fets ocorreguts avui a la nostra localitat. Avui és un dia molt trist per tots els veïns i veïnes del nostre poble. Des de l'Ajuntament ens unim a aquest dolor i ens posem a disposició de la família afectada per tot allò que pugui necessitar».

Per aquest divendres hi ha convocada una concentració, a les 19 hores, a la plaça de l'Ajuntament. «En aquests moments, el Cos de Mossos d'Esquadra està investigant els fets com un presumpte cas de violència masclista. Des de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts condemnem enèrgicament qualsevol mena de violència contra les dones, per aquesta raó us convoquem demà divendres, a les 19h a la Plaça de l'Ajuntament a una concentració per mostrar el nostre enèrgic rebuig per aquest nou feminicidi i per mostrar el nostre compromís per assolir una societat igualitària i lliure de violències».