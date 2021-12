La junta de govern local d'Olot ha aprovat aquest dijous l'ampliació de la partida destinada a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges del nucli antic. La convocatòria es va obrir el mes de setembre passat amb 25.000 euros per promoure una prova pilot fruit d'un estudi sobre el parc d'habitatges realitzat a la zona. Arran de la bona acollida de la iniciativa, el consistori ha decidit ampliar-la fins als 61.670 euros. Els ajuts es concediran a sis propietaris o promotors d'obres que han presentat sol·licitud de rehabilitació d'un edifici o immoble construït abans del 1980 i ubicat al nucli antic. Tot i l'increment de la partida, però, hi ha dues peticions que no es podran atendre aquest any.

Les subvencions estan enfocades a "impulsar i potenciar" millores a la ciutat i als seus edificis tant pels que fa als accessos, com les humitats, aïllaments, renovació d'instal·lacions o adequacions estructurals. En concret, per adequacions funcionals de l'edifici, la subvenció és del 30% i per a l'adequació estructural, del 40%. Els imports màxims, però, són de 3.000 euros per planta. El regidor d'Habitatge, Jordi Güell, ha detallat que els immobles que s'han acollit a la convocatòria estan situats en espais com la plaça Major, la plaça Mora, el carrer Baix del Tura, l'Alt de la Maduixa i el carrer Bonaire. Els imports concedits van des del 7.000 als 24.000 euros en funció de l'actuació presentada. "Generarà oportunitats de nou habitatge al nucli antic", ha assegurat Güell.