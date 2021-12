Personal de neteja dels centres sanitaris gironins celebra que la llei d’acompanyament de pressupostos de Catalunya tindrà el compromís i els recursos suficients per estendre la paga covid-19 que ja van cobrar els professionals sanitaris després de l’estat d’alarma.

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) destaca que és una reivindicació que es demanava des de fa més d’un any, i que «si finalment es concreta, serà fruit d’un procés de mobilització i assemblees de les treballadores del sector, que va culminar en una jornada de vaga de neteja als centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya el passat 30 d’abril de 2021».

Fonts del sindicat asseguren a Diari de Girona que el més «prioritari» és que la paga es faci efectiva i que «s’acordin els elements relatius a la quantia, el pagament i totes aquelles qüestions que se’n puguin derivar». Entre aquestes qüestions, demanen que el reconeixement també s’estengui al personal de neteja dels centres concertats, centres d’atenció primària i residències. Malgrat tot, des del sindicat «volem valorar la lluita del personal gironí per aconseguir un reconeixement molt necessari».

L’abril passat, hi va haver concentracions davant l’hospital Josep Trueta, el Santa Caterina de Salt, el comarcal de Blanes i la Clínica Girona, entre d’altres. I també davant les portes dels CAPs i sociosanitaris de la demarcació. Els sindicats CCOO i UGT van convocar una aturada d’una hora per torn laboral, acompanyada de concentracions davant dels centres de treball, per criticar que el Govern «discrimina» aquestes plantilles. A part de «l’exclusió» de la gratificació extraordinària per sobreesforç durant la primera onada de la pandèmia, també van denunciar que no se les consideri personal d’alt risc. I que, per tant, si agafen la covid-19, se’ls computi com a malaltia comuna (i no professional).

«Per fi estem recompensades»

Ester Gutiérrez és treballadora de neteja a l’hospital Santa Caterina. Explica a aquest diari que «feia més d’un any que lluitàvem per això i per fi ens veiem recompensades». A més, afegeix que «ja era hora que fóssim visibles de cara al govern, tothom ens ha valorat molt però no es veia que corríem un risc com a personal de l’hospital», aclareix.

Finalment, especifica que «molts professionals ja havien cobrat la paga i faltàvem el personal de neteja». A més, també va reivindicar la bonificació per al personal de seguretat i de manteniment, que també van córrer riscos.

CCOO conclou que «el personal de la neteja ha estat a la primera línia davant la covid-19 i han estat invisibles per a l’administració. La concreció d’aquesta paga no només és un element de justícia social, sinó que és la constatació que l’administració ha tingut amb el personal de neteja dels centres sanitaris una actitud de classisme institucional». A més, el sindicat segueix «reivindicant la visualització i el reconeixement social i laboral dels treballs de neteja, com de tants altres que resulten invisibles als ulls de la societat i en especial de l’administració de la Generalitat de Catalunya».