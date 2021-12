Una casa de la Molina ha acabat del tot cremada per un incendi aquesta matinada.

Arran del foc, hi ha hagut tres persones ferides. Una d'elles ha resultat ferida greu per cremades i les altres, que havien inhalat fum, han estat donades d'alta in situ pel SEM.

L'incendi s'ha declarat cap a un quart de dues de la matinada, al número 4 del carrer del Sitjar de la Molina, a prop d'un alberg.

Els Bombers s'han activat amb vuit dotacions i en arribar en aquesta zona d'Alp s'han trobat el foc totalment desenvolupat.

L'incendi s'ha propagat ràpidament cap a l'edifici del costat i cap a les cinc de la matinada, han donat el foc per controlat.

El SEM per la seva banda, ha activat dues ambulàncies i ha atès tres persones ferides.

Dues dones que han rebut l'alta mèdica in situ i que presentaven una lleu intoxicació per inhalació de fum i un home, que han traslladat en estat greu fins a l'hospital transfronterer de la Cerdanya.