Els càmpings gironins han invertit 30 milions d'euros en les instal·lacions des de la finalització de la temporada alta amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental dels negocis. Les obres responen a l'objectiu iniciat ja fa anys d'apostar per convertir-se en establiments sostenibles i amb la menor petjada de carboni possible. Gairebé tots els empresaris adherits a l'Associació de Càmpings de Girona han instal·lat plaques solars per aconseguir energia verda a les instal·lacions i calderes aerotèrmiques i de pellets. A més, aquests mesos s'està ampliant l'oferta de places de cara a la propera temporada, especialment les de 'glàmping' a causa de l'elevada demanda que té aquesta modalitat.

La finalització de la temporada turística suposa una aturada per a molts dels establiments turístics i un moment perfecte per invertir i renovar part de les instal·lacions. Els negocis de l'Associació de Càmpings de les comarques gironines ha invertit 30 milions d'euros en els seus establiments. Aquestes inversions van en la línia de reduir l'impacte ambiental i millorar l'eficiència energètica dels negocis. D'aquesta manera, l'associació assegura que la majoria d'empresaris adherits en aquesta entitat ha aprofitat els mesos d'hivern per instal·lar plaques solars que donin energia verda, calderes aerotèrmiques i de pellets i també instal·lacions d'energia geotèrmica. A més, molts d'ells també han instal·lat carregadors de vehicles elèctrics i han comprat cotxes d'aquest tipus per minimitzar les emissions de CO2. Aquest conjunt d'inversions s'emmarquen en una aposta del sector per un turisme responsable i sostenible per tal de col·laborar a minimitzar els efectes de la crisi climàtica. L'associació recorda que porten anys demanant als càmpings que "siguin respectuosos amb l'entorn" i aconseguir "una petjada ambiental mínima". Nous allotjaments de 'glàmping' A partir del 2022, els càmpings gironins també tindran més places disponibles, sobretot en la modalitat de glàmping. Es tracta d'un tipus d'acampada sense renunciar al luxe i que en els últims anys té una gran demanda, especialment entre els turistes que visiten un càmping per primera vegada. L'objectiu dels establiments gironins és aconseguir que aquests visitants repeteixin en els càmpings ja sigui en aquesta modalitat de luxe o en l'oferta més habitual. Aquesta modalitat turística ha crescut de forma important arran de la pandèmia per la llibertat que ofereix aquest tipus d'allotjament. Els càmpings també han notat un augment de visitants de furgonetes i autocaravanes. Per això el 35% d'ells ja tenen una tarifa especial de pernoctació en parcel·les pensades per aquests campistes itinerants.